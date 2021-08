Lyon suspenderte brasiliansk forsvarer for «upassende oppførsel»

sport

Klubben bekrefter selv suspensjonen tirsdag.

I en uttalelse heter det at Marcelona oppførsel i garderoben etter 0-3-tapet for Angers i Ligue 1 sist helg var upassende. Brasilianeren scoret et selvmål i kampen.

Ifølge klubben ble avgjørelsen om å suspendere 34-åringen tatt av et enstemmig trenerapparat.

Franske medier melder om at det forhandles om en avtale som vil avslutte brasilianerens kontrakt.

Marcelo kom til Lyon fra tyrkiske Besiktas i 2017. Han har siden spilt 170 kamper for den franske klubben. I 2018/19-sesongen var han kaptein.

(©NTB)