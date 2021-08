Moe storfornøyd med Linnes tilbake i Molde: – Litt uvirkelig

sport

29-åringen ankom Molde mandag og ble presentert på en pressekonferanse dagen etter. Linnes får draktnummer 21.

Kontrakten med Molde varer ut 2025-sesongen.

– Jeg er trolig glad for at Martin er på plass med sin familie i Molde i dag. Det er litt uvirkelig. Jeg trodde ikke vi skulle få Martin tilbake nå. Det gikk heldigvis i boks. Det er midt i blinken for oss med tanke på hvordan vi tenker og bygger laget vårt, sa Molde-trener Erling Moe.

Linnes har vært en fast inventar på høyrebacken til Galatasaray de siste sesongene og fikk 22 ligakamper sist sesong for den tyrkiske storklubben. Det ble også to seriegull, to cuptitler og to supercuptitler med Galatasaray.

Moe opplyste at Linnes er tiltenkt høyrebackplassen.

I første Molde-periode fikk han 148 kamper fordelt på fire år. Med klubben vant han Eliteserien i 2012 og 2014, samt cupen i 2013 og 2014.

Familien

Linnes advarte om at han ikke har kommet til Molde for å slappe av.

– Jeg er storfornøyd med å komme til Molde allerede nå. Mange vil vel se på det om å trappe ned, men det er ikke derfor jeg er her. Jeg har ambisjoner og vil bidra i mange år til, sa Linnes.

Om det blir en ny tur til utlandet, vil ikke landslagsmannen avskrive helt.

– Man skal aldri si noe sikkert i fotballen, men vi har en familiesituasjon hvor det føltes riktig, i hvert fall nå. Så skal jeg aldri nekte for eller avskrive en ny utenlandstur, men per nå er fokuset å komme i toppform og bidra for Molde, sa Linnes.

Han har med seg samboer og to barn. Den eldste begynner på skolen til uka, fortalte han.

Forsterkninger

Moldenserne leder Eliteserien med 33 poeng etter 16 kamper. Andreplasserte Bodø Glimt har 28 poeng på 15 kamper.

Linnes står med 29 landskamper og vært i de siste troppene til landslagssjef Ståle Solbakken.

Mandag ble det også klart at Rafik Zekhnini er klar for Molde. Tirsdag kunne Glimt vise fram sin siste forsterkning i kampen om seriegullet. Fjorårets storscorer i Eliteserien Amahl Pellegrino har signert en kontrakt ut sesongen for de regjerende mesterne.

Kristiansund på 3.-plass har signert Moses Mawa fra Strømsgodset, og Rosenborg på poenget bak er i storform.

– Jeg tror den kan bli underholdende for dem som liker å følge norsk fotball. jeg tror det blir en spennende høst. Så strekker vi oss dit hen at vi ønsker å være dem som tar det hjem til slutt. Så tror jeg det er positivt for alle parter at klubbene er offensive og ønsker å utvikle produktet, sa Moe.

(©NTB)