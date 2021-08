Rekdals HamKam slo Jerv – fikk luke i opprykkskampen

sport

Serielederne var ett poeng foran tabellnabo Jerv før oppgjøret. Samtidig avga Aalesund poeng mot Ranheim, og dermed ble det en god onsdag for Rekdal i kveldssola i Grimstad.

Mot Jerv, som har hatt en god sesong til nå og vært med i toppen hele veien, var det Aleksander Melgalvis som headet inn 1-0 før to minutter var spilt. Like etter pause var debutanten Thelonius Bair, som er på lån fra Vancouver Whitecaps, på plass og doblet ledelsen.

For Aalesund utlignet Sigurd Haugen til 1-1 på straffespark i 2. omgang. Før hvilen hadde Filip Brattbakk scoret for Ranheim. Det gjør at HamKam har fire poeng ned til både AaFK og Jerv. Sogndals 3-2-seier over KFUM gjør at de er fem poeng bak serielederne fra Hamar.

Grorud ligger sist i 1.-divisjon, og onsdag ble det 1-3-tap for Åsane. Stjørdals-Blink røk 0-1 for Raufoss.

Den ferske Sandnes Ulf-treneren Bjarne Berntsen har fått i oppgave å ta klubben opp fra bunnen av tabellen. Det så dårlig ut, men Berntsens gutter snudde 1-2 til 3-2-seier i Sandnes.

