Ruud videre etter at Opelka «ga opp» sett: – Ikke ulovlig å spare krefter

Ruud vant kampen 6-7 (5-7), 6-0, 7-6 (7-4). Det var i starten av det andre settet Opelka så sluttkjørt ut, og det var mange baller han ikke så interessert ut i å returnere.

Den amerikanske servekanonen så ut til å slite i varmen i Cincinnati. Etter det svært korte andresettet der Ruud vant 6-0, gikk begge spillerne i garderoben for en liten pause.

– Casper gjør et godt returgame i første game i andre sett. Da tror jeg han gir opp. Det var litt tidlig, men da Casper fikk 2-0, så han (Opelka) ikke veldig interessert ut, sier far og trener Christian Ruud til NTB på telefon fra USA.

Opelka så ut som en annen mann i det tredje settet, og de to var like jevne som i det første. Det ble et nytt tiebreak, og der tok Ruud igjen. Christian Ruud synes ikke kampen var like merkelig som NTB.

– Ikke annet enn at han gir opp litt i andre sett, fordi det er varmt, og han vil spare krefter. Det er ikke ulovlig. Folk synes sikkert det er usportslig, men Casper var nok bare glad for det, for han var også sliten, sier pappa Ruud.

– Hvorfor lobber jeg?

Ruud og Opelka begynte jevnt. Spesielt Ruud slet i returspillet mot den sterke serveren og fikk få poeng i amerikanerens egne servegame. På stillingen 4-4 skaffet Opelka seg tre breakballer, men Ruud tok fem strake poeng og reddet inn gamet.

– Hvorfor lobber jeg? utbrøt Ruud i sitt forsøk på å ta poeng mot den 211 centimeter høye amerikaneren. Det endte med tiebreak, og der var Opelka sterkest.

Det var på ingen måte tilfellet i det andre settet. Opelka syntes å være tom for energi, og Ruud vant 6-0 på 19 minutter. Ved flere anledninger så det ut som om Opelka ikke var interessert i å returnere Ruuds baller.

Christian Ruud er sikker på at Opelka sparte seg til det tredje settet, og han så ut til å få til det.

Fem matchballer

Etter en liten pause kom Opelka ut i en mye friskere versjon og servet inn det første gamet i det tredje settet. Da Ruud servet, virket Opelka igjen lite interessert, og den høyreiste amerikaneren så ut til å stole veldig på egne servegame.

På stillingen 5-5 hadde Ruud to breakballer, men Opelka kom seg unna, og det ble et nytt tiebreak. Der gikk Ruud opp i 4-0-ledelse før Opelka fikk seg et poeng. Ruud fikset 6-1 og fem matchballer. På det fjerde skulle det skje, og Ruud er videre i turneringen i varmen i Ohio.

– Det er litt som å puste i en badstue, sier Christian Ruud om de over 30 gradene og den høye luftfuktigheten.

Opelka måtte bruke tre sett for å slå franske Corentin Moutet med 7-6, 4-6, 6-4 i sin førsterundekamp tirsdag, mens Ruud var videre til den andre runden på walkover.

Ruud er ranket som nummer elleve på ATP-rankingen, mens Opelka rykket opp til 23.-plassen etter finalen i Toronto sist uke.

Nå venter vinneren av argentinske Diego Schwartzman og Frances Tiafoe fra USA i den tredje runden for Ruud.

