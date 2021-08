Ruud videre etter merkelig kamp i Cincinnati – Opelka «ga opp» midtveis

sport

Ruud vant kampen 6-7 (5-7), 6-0, 7-6 (7-4). Det var i starten av det andre settet Opelka så sluttkjørt ut, og det var mange baller han ikke så interessert ut i å returnere.

Den amerikanske servekanonen så ut til å slite i varmen i Cincinnati. Etter det svært korte andresettet der Ruud vant 6-0, gikk begge spillerne i garderoben for en liten pause.

Opelka så ut som en annen mann i det tredje settet, og de to var like jevne som i det første. Det ble et nytt tiebreak, og der tok Ruud igjen.

Opelka måtte bruke tre sett for å slå franske Corentin Moutet med 7-6, 4-6, 6-4 i sin førsterundekamp tirsdag, mens Ruud var videre til den andre runden på walkover.

Ruud er ranket som nummer elleve på ATP-rankingen, mens Opelka rykket opp til 23.-plassen etter finalen i Toronto sist uke.

Nå venter vinneren av argentinske Diego Schwartzman og Frances Tiafoe fra USA i den tredje runden for Ruud.

– Hvorfor lobber jeg?

Ruud og Opelka begynte jevnt. Spesielt Ruud slet i returspillet mot den sterke serveren og fikk få poeng i amerikanerens egne servegame. På stillingen 4-4 skaffet Opelka seg tre breakballer, men Ruud tok fem strake poeng og reddet inn gamet.

– Hvorfor lobber jeg? utbrøt Ruud i sitt forsøk på å ta poeng mot den 211 centimeter høye amerikaneren. Det endte med tiebreak, og der var Opelka sterkest.

Det var på ingen måte tilfellet i det andre settet. Opelka syntes å være tom for energi, og Ruud vant 6-0 på 19 minutter. Ved flere anledninger så det ut som om Opelka ikke var interessert i å returnere Ruuds baller.

Fem matchballer

Etter en liten pause kom Opelka ut som en ny mann og servet inn det første gamet i det tredje settet. Da Ruud servet, virket Opelka igjen lite interessert, og den høyreiste amerikaneren så ut til å stole veldig på egne servegame.

På stillingen 5-5 hadde Ruud to breakballer, men Opelka kom seg unna, og det ble et nytt tiebreak. Der gikk Ruud opp i 4-0-ledelse før Opelka fikk seg et poeng. Ruud fikset 6-1 og fem matchballer. På det fjerde skulle det skje, og Ruud er videre i turneringen i Ohio.

