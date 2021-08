Viking tar ikke over Avaldsnes: – Vanskelig å gjennomføre

sport

Det opplyser Avaldsnes i en pressemelding. Der står det at klubbene har «konkludert med at det er vanskelig å få til et samarbeid som er passende og har samme ambisjonsnivå».

Flere eliteklubber på herresiden har de siste årene satset på kvinnefotball. Foran 2020-sesongen byttet for eksempel Trondheims-Ørn navn til Rosenborg, og det var noe lignende Avaldsnes og Viking sjekket ut mulighetene for å gjøre også i rogalandsfotballen.

Ifølge Avaldsnes har det vært kontakt mellom klubbene i lang tid, men det har hele veien vært klart at målet ville være vanskelig å oppnå. Viking har understreket at de per i dag ikke har organisasjon eller økonomi til å overta et lag i Toppserien, mens lokale krefter har jobbet aktivt for å videreføre Avaldsnes' satsing på Haugalandet.

«Det har vært lærerike samtaler, men denne muligheten ble vanskelig å gjennomføre for begge parter», skriver Avaldsnes.

(©NTB)