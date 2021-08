Casper Ruud passerte 100 seire i karrieren

sport

Torsdag kveld norsk tid venter en gammel kjenning fra tennisbanen de siste årene, argentinske Diego Schwartzman. Da kan seier nummer 101 også komme.

– En morsom dag. Jeg hadde ikke peiling på akkurat den statistikken før noen sa det til meg etter kampen. Det er ikke slik man følger med på. Men gøy med den 100. seieren. Det viser at man har hatt noen bra år. Forhåpentligvis kan man vinne hundre til. Det er det man jobber hardt for og drømmer om. En morsom milestone å komme til og det vil være minst like gøy å klare hundre til, sa Casper Ruud til NTB.

De varme forholdene det er utendørs om sommeren i USA og Sør-Europa er noe Casper Ruud har slitt med tidligere, men nå synes det som om han også takler slike utfordrende forhold.

– Selvsagt en ekstra utfordring med varmen og heten. Det er det man må kunne takle når det er snakk om utendørsidrett. Det er tøffere å hente seg etter lange ballvekslinger, men jeg blitt flinkere på det, og jeg er godt forberedt på det. Det gjelder å nok med bensin i tanken hele veien, og det er noe vi har jobbet med i teamet mitt, forklarer Ruud.

– Jeg liker jo å spille med stor intensitet og lange ballvekslinger, sier 22-åringen. som for tiden er ranket som nummer elleve på ATP-rankingen.

Argentineren er denne gangen seedet lavere en nordmannen. Han er tiendene seedet i turneringen, mens Ruud er nummer åtte.

De to har møttes fem ganger og argentineren har gått seirende fire ganger i duellene mellom de to.

Deres første møte var 1. runde i Australian Open i 2018, og Ruud hadde ofte store problemer med å slå den lille argentineren (170 cm). Ruud slo ham derimot i Monte Carlo Masters på grusen i sommer.

I fjor ble det stopp i Cincinnati for Ruud nettopp mot Schwartzman så nå er det duket for en liten revansje.

