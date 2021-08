Hovland slo tilbake etter tung start i New Jersey

sport

Turneringen i New Jersey er den første av tre turneringer i FedExCup-playoffs, og Hovland fikk en trå start da han fikk bogey på hull nummer én, banens tiende.

Deretter ble det to enkle par før han på hull nummer fire enkelt kunne vippe ballen i for birdie på hans første par fem-hull for dagen. På hull nummer fem gjorde han dagens tredje par.

Amerikanske Scottie Scheffler er i ledelse på fire slag under par. Scheffler har gjort fire birdier på de første fem hullene. Han startet med tre birdier på de første tre hullene og er dermed meget godt i gang.

(©NTB)