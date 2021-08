Ingen positive narkotikaprøver i Brann

sport

Hun fikk spørsmål om narkotikatestene som er utført utenfor Branns lokaler i Bergen torsdag.

– Det er ikke positive tester. Det er ikke mer jeg kan si om den saken der. Men jeg vil påpeke at vi som arbeidsgiver aldri har pålagt de ansatte å ta narkotikatester, for det har aldri vært en mistanke fra vår side. Men med bakgrunn i rykter har vi gitt de et tilbud for å få renvasket seg fra noen av ryktene, sier Johannesen.

Hun ville si om hvor mange av spillerne det dreide seg om.

– I hvor stor grad kan man avsløre narkotikabruk gjennom en test?

– Den ble tatt ganske sent, men det finnes metoder for dette. Vi som arbeidsgiver har ikke noen grunn til å tro at det har blitt brukt narkotika på stadion, sier hun, og den daglige lederen ville ikke svare på hvor mange som har testet seg.

Brann-ledelsen undersøker fortsatt hva som skjedde på nachspielet som tolv av Brann-spillerne var på i forrige uke.

