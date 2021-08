Patrick Thoresen åpner for VM neste sesong

sport

– Jeg er litt sugen på å avslutte med et VM til. Det har jeg på en måte bestemt meg for. Uavhengig av hvordan dette går, kommer jeg til å spille VM. Det er planen for sesongen, svarer Storhamar-kapteinen på spørsmål om OL-samlingen og kvalifiseringen på Jordal i neste uke er siste natt med gjengen.

Norge er verter for den siste og avgjørende OL-kvalifiseringen på Jordal Amfi 26. til 29. august. Norge møter Sør-Korea (torsdag), Slovenia (fredag) og Danmark (søndag). Bare vinnerne kvalifiserer seg blant de tolv lagene til Beijing-OL i februar.

Det vil eventuelt bli Patrick Thoresens fjerde OL siden Vancouver 2010.

Da hadde han allerede spilt fem VM-turneringer. Det kunne ha vært seks. Men 37-åringen spilte NHL-sluttspill for Philadelphia Flyers da Norge første gang gikk til kvartfinalen i VM i canadiske Halifax i 2008.

Han spilte sitt siste VM for to år siden. VM i 202 ble avlyst, mens han sto over årets VM i Latvia.

(©NTB)