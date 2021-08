Tvillingbrødre syklet til norsk dobbeltseier i Tour de l'Avenir

sport

Tvillingbrødrene fra Drøbak videreførte dermed den norske dominansen i det franske rittet for U23-landslag. Søren Wærenskjold vant prologen og den påfølgende åpningsetappen.

Torsdagens fjelletappe gikk fra Champagnole til Septmoncel. Syklistene tråkket seg gjennom 111 kilometer og fire kategoriserte stigninger.

Tre etapper gjenstår av årets Tour de l'Avenir, og alle av dem går i fjellene.

For to år siden ble Tobias Foss sammenlagtvinner av rittet som populært går under tilnavnet «ungdommenes Tour de France». Fjorårets utgave ble avlyst på grunn av koronapandemien.

(©NTB)