Ødegaard gjenforenes med Arsenal – tidenes dyreste norske fotballspiller

Overgangen ble bekreftet av Arsenal fredag morgen.

Arsenal-trener Mikel Arteta tok sjansen på Ødegaard i januarvinduet i 2021. Da ble han hentet på lån fra Real Madrid. Nå skal han være i London-klubbene de fem neste årene.

Ifølge flere medier skal overgangssummen ligge mellom 35 og 40 millioner euro. Det tilsvarer mellom 370 og 425 millioner kroner, og er den største summen brukt på en norsk fotballspiller noensinne.

Sander Berges overgang fra Genk til Sheffield United i 2020 var den forrige rekordsummen. Han ble kjøpt for nærmere 220 millioner kroner.

Ødegaard skal spille med nummer 8 på ryggen for Arsenal, men blir ikke spilleklar til søndagens Premier League-kamp mot Chelsea.

– Et unikt talent

På en pressekonferanse en drøy halvtime etter at overgangen var bekreftet, skrøt Mikel Arteta av sin nyeste signering da han fikk spørsmål om hva nordmannen kan tilføre laget.

– Mye av det samme som sist sesong. Han gjorde oss bedre, og han har et unikt talent for måten vi ønsker å spille på. Jeg er kjempefornøyd med at klubben gjorde et forsøk på å hente ham, sa Arteta.

Arsenal-treneren bekreftet også at Sheffield United-keeper Aaron Ramsdale fort kan følge Ødegaard inn portene. 23-åringen, som var med i Englands tropp i EM, skal ha gjennomført deler av sin medisinske sjekk og er bare formaliteter unna å bli Arsenal-spiller.

Ramsdale vil i så fall bli Arsenals femte spillerkjøp denne sommeren. Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Ben White og fredagens overgang for Ødegaard er de fire andre spillerne Arteta har hentet inn så langt.

Tøff konkurranse

Ødegaards klubbskifte skjer bare noen dager etter at Carlo Ancelotti sa at det var stor konkurranse om plassene på midtbanen til Real Madrid.

– Det er en konsekvens av den samlede situasjonen, og alt kan endre seg fram til 2. september. Jeg har fortalt Ødegaard at det er stor konkurranse på midtbanen. Det er åtte spillere i hans posisjon, sa Real-trener Ancelotti på en pressekonferanse forrige uke.

Stjernespillere som Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde og Ancelotti-favoritten Isco er noen av navnene Ødegaard måtte ha danket ut for å få plass i Real Madrids startoppstilling.

22-åringen skrev under for Real Madrid allerede i januar 2015, men har stort sett tilbrakt årene etter det på utlån i diverse klubber.

Imponerte i Arsenal

Nordmannen fikk 20 kamper og scoret to mål for Arsenal vinteren og våren 2021.

Han scoret i to strake kamper over tre dager i mars. Først i 3-1-seieren over Olympiakos borte, og deretter ble det ny scoring i byderbyet mot Tottenham. Han startet ni kamper og kom inn i fem.

Arsenal serieåpnet med 0-2-tap for Brentford fredag.

Da manglet de flere viktige spillere som Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette. Begge stjernespissene var ute etter å ha testet positivt for koronaviruset. Lacazette rekker garantert ikke søndagens kamp mot Chelsea, mens Aubameyang er usikker til London-derbyet.

