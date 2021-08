Kristoffer Barmen sparket av Brann – føler seg urettferdig behandlet

sport

Det er Barmens advokat Eirik Monsen i advokatfirmaet Monsen AS som bekrefter oppsigelsen i en pressemelding. NTB har så langt ikke lykkes i å komme i kontakt med Branns daglige leder Vibeke Johannesen.

«Vi er svært overrasket over SK Brann sin beslutning, basert på den informasjon vi besitter og med tanke på grunnlaget gitt i oppsigelsen», innleder Monsen pressemeldingen med.

Ifølge advokaten kjenner ikke Barmen seg igjen i det som har kommet fram.

«Kristoffer Barmen føler seg åpenbart urettferdig behandlet, noe som forsterkes ved at han nærmest er plukket ut til å bære ansvaret alene for det aktuelle nachspiel».

I pressemeldingen står det at Barmen mener det «foreligger en urimelig forskjellsbehandling» og at han «åpenbart ikke er enig i klubbens beslutning».

Forhandlinger

Advokat Monsen opplever at Barmen er satt under et stort press, og han sier det vil bli framsatt krav om forhandlinger i tråd med arbeidsmiljølovens prosessregler.

Det var natt til tirsdag sist uke at 12 Brann-spillere skal ha deltatt på et mye omtalt nachspiel på Brann stadion. Barmen har ikke deltatt på Branns treninger etter festen på stadion.

Brann-trener Eirik Horneland har bedt spillerne som var med nachspielet om å stå fram, men tidligere fredag sa Branns kaptein Daniel Pedersen at det ikke ville skje før lørdagens kamp mot Strømsgodset.

Etterforskning

Barmen var den første spilleren til å innrømme at han var med på nachspielet.

– Det var en kollektiv hodemist. Vi har gravd oss et veldig, veldig stort hull som det er tungt å komme seg ut fra, sa Barmen til BT forrige uke

Politiet etterforsker også et mulig seksuelt overgrep på det omtalte nachspielet, og én person har status som mistenkt i saken. Personen har avvist at han er skyldig i noe overgrep.

Det var også mistanke om bruk av narkotika på nachspielet. Brann gjennomførte narkotikatester på et ukjent antall spillere denne uken, uten en eneste positiv test.

