Drømmestart på dag tre for Hovland

Hovland noterte seg for birdie på hull én, par på hull to og birdie på hull tre da han innledet dag tre lørdag.

Dermed har han avansert på resultatlistene. Opp til teten er det bare tre slag for nordmannen.

Corey Conners spilte en glitrende tredjerunde og gikk hele ni slag under par. Canadaieren noterte seg for en eagle, ni birdier og to bogeyes på runden.

Conners, som dermed er ferdigspilt for dagen, er i delt ledelse med Jon Rahm, som slår ut sist lørdag. Ledelsen deler også Cameron Smith, som har startet ekstremt sterkt på dag tre og er sju slag under par på runden etter bare ti hull.

