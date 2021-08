Halland Johannessen med ny etappeseier – stiler mot sammenlagtseier

sport

Tvillingbroren Anders Halland Johannessen måtte slippe teten på tampen av den 71,3 kilometer lange åttende etappen fra La Tour-en-Maurienne til Saint Jean d'Arves, men det gjaldt ikke Tobias.

Han hang med i en kvartett der flere forsøkte seg med noen smårykk på de siste to kilometerne. Det var taktikk på høyeste nivå helt inn til mål, og Tobias Halland Johannessen hadde full kontroll på konkurrentene og spurtet inn til det som til slutt ble en enkel seier.

Tobias Halland Johannessen ledet rittet med over to minutter i sammendraget før lørdagens etappe etter at han også vant fredagens etappe.

Fantastisk

Den ledelsen bare økte med noen sekunder fram til søndagens avslutningsetappe. Anders Halland Johannessen havnet 46 sekunder bak på en 6.-plass på etappen.

– I dag gjorde laget en fantastisk jobb. Dette var en lagseier, og jeg er glad for at jeg kunne avgjøre det. Jeg er klar til den siste etappen. Akkurat som i dag skal vi ha alle muligheter til å kontrollere det, sa Halland Johannessen i seiersintervjuet.

Fem av åtte

De norske rytterne har markert seg sterkt i rittet som av mange blir kalt «Ungdommens Tour de France».

Tvillingbroren Anders vant torsdagens etappe med bror Tobias på plassen bak. De to er fra Drøbak og en del av Uno Xs utviklingslag.

Søren Wærenskjold vant prologen og 1. etappe. Fem av totalt åtte etappeseirer sier litt om den norske dominansen.

Tobias Foss vant sammenlagt for to år siden. Sist år ble rittet avlyst på grunn av koronapandemien. Det går mot norsk sammenlagtseier for annen gang på rad.

