Praktmål av Freiburg stoppet Dortmund og målløs Haaland

Etter en forrykende sesongstart mot Eintracht Frankfurt (5-2-seier) ble det tap mot Bayern München i supercupen for Borussia Dortmund. Og tre dager senere ble det enda et nederlag.

Dortmund fikk det tøft mot et Freiburg-lag som produserte to flotte scoringer i Bundesliga lørdag. Et fantastisk frispark og flott spill var beholdningen for laget som kom på 10.-plass forrige sesong.

Vincenzo Grifo og Roland Sallai scoret målene for hjemmelaget. Dortmund fikk en redusering en drøy halvtime før full tid etter et selvmål av Freiburgs Yannik Keitel.

Haaland fikk lite å jobbe med, men hadde et par muligheter. Da var han ikke like påskrudd som han var i første kampen mot Eintracht Frankfurt, hvor han scoret to mål og noterte seg for to målgivende pasninger.

Neste kamp for Dortmund er hjemme mot Hoffenheim til fredag.

Frisparkperle

Kalddusjen lørdag var et faktum da Grifo svingte inn 1-0 på et utmerket frispark. Fra nærmere 30 meter var avslutningen perfekt utført, og ballen skrudde via stolpen og i mål.

Begge lag fortsatte å skape sjanser, men Haaland var relativt anonym til den norske storscoreren å være. Nærmest Dortmund-scoring var 18 år gamle Jude Bellingham ved to anledninger.

Han danset seg gjennom hele Freiburg-forsvaret med Haaland og resten av lagkameratene som statister. Med kun keeperen igjen gikk avslutningen rett på sisteskansen og hindret det som ville blitt et fantastisk mål av det unge talentet.

Han hadde også en avslutning i stolpen.

Bare nesten for Haaland

Åtte minutter etter pause vartet Freiburg opp med et flott angrep som endte med at Sallai satte inn 2-0 fra kort hold.

Bellingham fortsatte med sine gode løp inn i feltet og fikk betalt da han presset Keitel til å lage selvmål etter et innlegg fra høyre. Da var håpet om ikke bare poeng, men også seier, til stede.

Haaland fikk plass til å prøve seg drøyt 20 minutter før slutt, men skuddet fra 16 meter gikk himmelhøyt over mål.

Like før slutt kunne Haaland berget poeng, men ballen snek seg like forbi jærbuens pannebrask, og Freiburg kunne juble for tre poeng.

