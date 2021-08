Ødegaard presentert for Arsenal-fansen før kampen mot Chelsea

sport

Kvarteret før kampen skulle settes i gang kom Ødegaard ut på banen for et kjapt intervju. Forrige sesong ble spilt uten tilskuere da Ødegaard var i Arsenal på lån. Når han setter i gang med å spille igjen for klubben denne sesongen, etter den permanente overgangen fra Real Madrid, blir det med fansens støtte i ryggen.

– Vi savnet dere her forrige sesong, så det er godt å se dere her i dag. Jeg håper vi kan gi dere en god kamp og vinne hjemme, sa Ødegaard til øredøvende jubel fra den frammøtte hjemmefansen.

Ødegaard ble ikke spilleklar til Chelsea-kampen ettersom han måtte vente på å få godkjent visum. Dermed må han vente på hjemmedebuten foran et fullsatt stadion. I siste hjemmekamp forrige sesong fikk 10.000 slippe inn for å se nordmannen i sesongavslutningen mot Brighton.

– Det var fantastisk å spille her uten fans og i den siste kampen merket jeg støtten fra fansen og det var enda bedre. Jeg kan ikke vente med å spille foran dere alle. Det kommer til å bli fantastisk, sa Ødegaard.

(©NTB)