Bokselegenden Pacquiao tapte for Ugas

Kampen var 42 år gamle Pacquiaos første etter to års fravær fra bokseringen. På spill sto altså weltervekttittelen i bokseforbundet WBA. Poengene fra dommerne ble til slutt avgjørende.

Der var det enstemmighet. To av dommerne holdt 35-åringen Ugas som seierherre med 116-112, mens den siste landet på 115-113 i favør cubaneren.

– Sånn er boksing, sa en skuffet Pacquiao etterpå.

– Jeg hadde problemer med å tilpasse meg i ringen. Jeg er lei meg for at jeg tapte, men jeg gjorde mitt ytterste, fortsatte han.

Veteranen er stor helt i hjemlandet.

Ugas ble hentet inn som Pacquiaos motstander på relativt kort varsel da Errol Spence Jr. pådro seg en øyeskade på trening nylig.

– Vi hadde bare to uker med trening, men jeg hørte på trenerne mine og alt løste seg. Jeg har sagt at jeg er mesteren i WBA, og det viste jeg i dag. Jeg har mye respekt for Pacquiao, men jeg vant kampen, sa vinneren.

Pacquiao ville etter kampen ikke si noe sikkert om boksekarrieren fortsetter.

