Fjelldrama da Halland Johannessen vant «ungdommens Tour de France»: – Aldri vært så sliten

Spanjolen Carlos Rodriguez (20) stakk i brudd på den siste etappen og hadde på et tidspunkt spist opp hele sammenlagtledelsen til Halland Johannessen på 2.18 minutter, men nordmannen kjempet seg i mål til seier likevel.

Han hadde sju sekunder til gode i sammendraget på den spanske klatreren etter målgang. I målområdet var Halland Johannessen utmattet. 4.-plassen på etappen var gull verdt.

– Jeg kan ikke tro det. Jeg var så sliten opp den siste stigningen. Det var så viktig at broren min tok oss igjen og kunne hjelpe meg i starten. Jeg har aldri vært så sliten før, sa Drøbak-gutten.

Mot slutten røynet det kraftig på.

– Jeg bestemte meg for å gi alt jeg kunne og håpet at det ville holde. Jeg er så glad det gjorde det, sa 21-åringen.

Deretter takket han laget.

– Jeg vant ingenting i dag. Det var hjelpen fra laget som avgjorde. Uten hjelpen fra broren min hadde jeg ikke vært her. Dette er en lagseier, sa Drøbak-gutten og takket også støtteapparatet.

Drama

Det franske rittet anses for å være ungdommens svar på langt mer kjente Tour de France, og i rekken av tidligere vinnere står en rekke av sykkelfeltets aller største forgrunnsfigurer.

21-årige Halland Johannessen, et av norsk sykkelsports aller største talenter, gikk inn i den siste beintøffe etappen fra La Toussuire til Col du Petit Saint-Bernard med over to minutters ledelse til nærmeste konkurrent i sammendraget.

På etappen skulle det klatres over 4000 høydemeter, og Rodriguez gjorde et hederlig forsøk. Spanjolen Rodriguez stakk tidlig alene i front, og lenge var ledelsen ned til Halland Johannessen stabil på rundt 1.40 minutter. Deretter økte den ytterligere og vippet rundt den magiske grensen på to minutter og 18 sekunder de siste kilometerne.

Bursdagsgave

Halland Johannessen, som fikk hjelp av tvillingbror Anders i den siste stigningen, hadde krefter igjen og kjørte inn ti sekunder på spanjolens ledelse på den siste kilometeren.

– Han (Rodriguez) var den sterkeste i dag. Han var så sterk. Jeg tenkte at han skulle klare det, deretter at kunne jeg klare det, og så at han kunne klare det igjen. Jeg er så glad at det gikk min vei, sa 21-åringen om den dramatiske avslutningen.

Dermed ga han seg selv en bursdagsgave på forhånd. Drøbak-gutten fyller 22 år mandag.

Uno-X-rytteren sørget også for den andre strake norske seieren i Tour de l'Avenir. Tobias Foss vant rittet i 2019, mens det i fjor ble avlyst som følge av viruspandemien.

Store stjerner

I 2018 gikk seieren til slovenske Tadej Pogacar, som siden har blitt sykkelsportens fremste superstjerne ved å vinne Tour de France to ganger på rad. 2017-utgaven endte i triumf for colombianeren Egan Bernal, og også han har også vunnet Touren i ettertid.

På listen over tidligere vinnere står også navn som Nairo Quintana og Miguel Ángel López.

De norske rytterne har markert seg kolossalt sterkt i årets utgave av rittet. Søren Wærenskjold vant prologen og 1. etappe, mens Anders Halland Johannessen gikk til topps torsdag. Tobias Halland Johannessen vant to etapper i tillegg til sammenlagt.

