Juventus tapte poeng etter Ronaldos inntreden – Strandberg utvist med to gule kort på ett minutt

Det ble en minneverdig serieåpning for flere lag i Serie A søndag.

Med Ronaldo på benken etter eget ønske, ledet Juventus 2-1 da portugiseren kom innpå etter en times spill. I det 83. minutt utlignet Gerard Deulofeu for Udinese.

Ronaldo trodde han scoret vinnermålet på overtid, men det ble annullert for offside. Juventus' store stjerne har vært ryktet bort fra Italia.

– Vi bestemte oss for det sammen med Ronaldo. Det er normalt. Ronaldo vil 100 prosent bli værende, sa visepresident i Juventus Pavel Nedved om ryktene.

Strandberg, Julian Kristoffersen og Salernitana fikk et ublidt møte med Serie A, spesielt for førstnevnte. To gule kort i to forskjellige situasjoner i løpet av et knapt minutt gjorde at midtstopperen måtte ut med marsjordre på stillingen 0-0. En rugbytakling og en hands sørget for det.

Bologna fikk også rødt kort etter 50 minutter og straffe imot. Salernitana gikk opp i ledelsen fra straffemerket, men tapte til slutt 2-3. Bologna fikk et nytt rødt kort like før slutt.

