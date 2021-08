Lewandowski nær ny målrekord – Gnabry sørget for Bayern-seier etter Kölns opphenting

sport

Bayern brukte kampen på å hylle avdøde Müller, som gikk bort en uke tidligere. Den tidligere storscoreren, som la mye av grunnlaget for Bayerns suksess, var kjent for sitt høye målsnitt og målrekorder mange trodde var umulige å matche.

Men det tyske storlaget har en ny målmaskin, som nærmer seg nok en «uslåelig» Müller-rekord, Robert Lewandowski.

Han scoret igjen da Bayern tok ledelsen etter 50 minutter. Målet kom etter et fantastisk framspill av stortalentet Jamal Musiala. Med scoring i 15 kamper på rad for Bayern, er polakken ett mål unna å tangere ny målrekord, melder ESPN.

Gerd Müller scoret i 16 strake kamper i 1969-70-sesongen.

Sist sesong scoret Lewandowski hele 41 mål i ligaen og slo Müllers tidligere sesongrekord på 40 mål fra 1971/72-sesongen.

Gnabry økte ledelsen til 2-0, men Köln utlignet med to mål på kort tid etter en knapp times spill. Snaut ti minutter senere sørget Gnabry for 3-2-seier med et knallhardt skudd fra kloss hold.

