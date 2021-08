Pellegrino-trippel i eliteseriecomebacket mot gamleklubben

sport

Nyankomne Pellegrino var det heteste samtaleemnet før kamp. Det var for motstander Kristiansund Pellegrino scoret 25 mål forrige sesong før han dro for å spille i saudiarabiske Damac, og etter 60 minutter sendte han hjemmesupporterne til himmels.

KBK-keeper Sean McDermott måtte gi retur på et skudd fra Patrick Berg, og der var Pellegrino og satte sitt første mål i den gule trøya.

Sju minutter senere gjorde det han igjen før han satte inn et straffespark og fullførte hat tricket.

Før overgangen til Glimt har sitatet hans i fjor fått mye oppmerksomhet:

– Hadde jeg spilt for Bodø/Glimt, hadde jeg hatt 47 mål allerede.

– Det er deilig å score sånne mål som er ferdigscoret. I fjor måtte jeg score 25 slitemål fra 40 meter. Så jeg tar gjerne imot flere sånne her. Ja takk, sa en fornøyd Pellegrino til Discovery.

Akkurat nå er han på skjema til å følge opp sitatet sitt og vel så det. Scorer han tre mål i hver omgang resten av sesongen, ender han på 84 mål.

– Det er fantastisk å se den kvaliteten den gutten har i avslutningsøyeblikkene. Han er på rett plass til rett tid, og det er vanskelig å forsvare seg mot. Vi har hatt godt av samarbeidet i ett og et halvt år, nå har Bodø/Glimt fått en meget, meget god fotballspiller på laget, roste Pellegrinos tidligere trener Christian Michelsen.

31-åringen fikk sin debut for Glimt i kvalifiseringen til Conference League torsdag.

Bodø/Glimt er for alvor med i toppen og setter press på Molde med søndagens seier. Nå er det kun to poeng opp til serielederne.

Gode muligheter

Bodø/Glimt tok tak i oppgjøret fra start, og Ola Solbakken var ikke langt unna å gjøre 1–0 etter flott Glimt-spill. Joel Mvukas innlegg kom akkurat litt for tidlig for Solbakken.

Også Kristiansund skapte sjanser. Sander Kartum kom til en god mulighet i 16-meteren etter et flott innlegg fra høyre, men traff ikke skikkelig med avslutningen. Nærmest var nysignerte Moses Mawa for bortelaget. Etter 33 minutter headet han i tverrliggeren fra fem meter.

Mawa kom ut i fyr og flamme fra garderoben etter pause og kom til nok en god sjanse i boksen, men hans avslutning gikk rett på Glimt-keeper Nikita Khajkin som kom ut og gjorde målet mindre.

Mawa fortsatte å være et uromoment, men ble hindret av Glimt ved to anledninger. Glimt-sjef Kjetil Knutsen tok grep og kastet Pellegrino innpå med en drøy halvtime igjen.

Pellegrino, Pellegrino, Pellegrino

Først brukte vingen 183 sekunder på å sette inn 1–0 før han var på rett plass til rett tid igjen da han satte inn 2-0 på like enkelt vis etter at ballen hadde gått i stolpen.

Solbakken fikset straffe, og med kaptein Berg som har bommet de to siste straffesparkene, var det duket for et hat trick. Pellegrino gjorde ingen feil og sendte ballen hardt til venstre i mål langs kunstgresset.

Glimt-trener Kjetil Knutsen var mest opptatt av lagseieren, men karakteriserte Pellegrinos innhopp som «utrolig artig».

– Jeg tror egentlig ikke det. Jeg er sliten etter kampen. Jeg må tenke, men det er noe med at han har en ekstrem evne til å dukke opp i de rette situasjonene. han er sikker på å sette dem inn. Han kan faktisk få nummer fire òg, sa Knutsen på Discoverys spørsmål om han hadde sett lignende.

Haikin fortsatte å stoppe det KBK kom med, og tabellnaboen fra Nordmøre fikk svært dårlig uttelling for sine sjanser. Det er sju poeng helt opp til toppen for Kristiansund.

Helt på overtid kunne Pellegrino satt inn sitt fjerde, men fra en god posisjon i 16-meteren plasserte han ballen utenfor.

