To perlemål og sen Sandefjord-straffebom da Sandefjord og Tromsø spilte uavgjort

Allerede etter 17 minutter sto det 1-1 i Sandefjord. Hjemmelaget tok ledelsen etter 12 minutter da Vidar Ari Jónsson vartet opp med en perlescoring.

Kristoffer Normann Hansen slo en tversoverpasning til Ari Jonsson, som hamret til fra 16 meter. Sekunder senere sang ballen i nettmaskene.

– Jeg traff ballen veldig godt, og det var supert å score mål, sa Jónsson til Discovery+ i pausen.

Triksescoring

Fem minutter senere var lagene like langt. Ebiye Moses fikk ball på fem-seks meter og trikset ballen over både Sander Moen Foss og Jacob Storevik. Spissen hadde ingen problemer med å sette ballen i det åpne målet like etter.

– Det var en veldig god førsteomgang. Selvfølgelig scoret jeg, og assisten var veldig bra, sa Moses i pausen.

Sandefjord fikk to store muligheter like etter utligningen, men verken Brice Wembangomo eller Normann Hansen klarte å overliste Jacob Karlstrøm i Tromsø-buret.

Tromsø fikk sin store mulighet like etter pause, men Sakarias Opsahl sitt forsøk fra kloss hold ble reddet på strek av Martin Kreuzriegler.

Straffebom

Tre minutter før full tid fikk hjemmelaget straffe da innbytter Sivert Gussiås ble lagt i bakken. Samme mann tok straffen, men Karlstrøm vartet opp med en knallredning på straffen. Dermed endte det 1-1.

– I dag skulle vi hatt tre poeng. Vi klarer ikke å sette sjansene, og da blir det uavgjort, sa Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard til Discovery+.

Sandefjord er nummer elleve med 21 poeng, mens Tromsø fortsatt ligger på 13.-plass, nå med 15 poeng. Kampen var deres tredje på rad uten tap.

