Antonio-show da West Ham ydmyket Leicester

Det var duket for en skikkelig thriller i London mandag kveld, da West Ham tok imot Leicester på London Stadium. Men når gjestene fra Leicester var i det gavmilde hjørnet, lot ikke «hammers» seg be to ganger.

To mål av Antonio, og ett av Pablo Fornals og Saïd Benrahma, gjorde at det ble en imponerende seier. Youri Tielemans redusering hjalp lite for Leicester.

Seieren betyr at West Ham står med full pott etter de to innledende rundene av årets Premier League-sesong. Neste kamp for «Hammers» er mot Patrick Vieiras Crystal Palace førstkommende lørdag.

Leicester får muligheten til å reise seg mot Norwich i neste runde.

Bredsidet

Pablo Fornals sendte vertene fra London i føringen allerede halvveis ut i den første omgangen. Saïd Benrahma fant angrepskollega Fornals i Leicester-boksen, som bredsidet ballen bak Kasper Schmeichel.

Snaut fem minutter før pause skulle oppoverbakken bli enda brattere for de turkiskledde gjestene. Leicesters Ayoze Perez var for sent ute i en duell med målscorer Fornals, og ble sendt i dusjen av kampleder Michael Oliver.

Caglar Sünyüncü bestemte seg for å hjelpe hjemmelaget ytterligere ti minutter etter hvilen, og sendte Michail Antonio alene med Schmeichel. Fra skrått hold valgte han uselvisk å spille Benrahma på blank, som enkelt doblet ledelsen for West Ham.

Youri Tielemans reduserte til 2–1 tjue minutter før fulltid, men revene fra Leicester maktet aldri å gjennomføre snuoperasjonen. I stedet dunket West Hams Antonio inn to scoringer og fastsatte resultatet til 4–1.

