Brann-spillerne beklager etter nachspielet

sport

Det skjedde omtrent samtidig som Bergens Tidende publiserte en egen liste spillere som var på festen.

– Vi beklager at vi utviste dårlig dømmekraft ved å samles på Brann stadion natt til tirsdag, 10. august. Vi har full forståelse for at dette har skapt reaksjoner og vi beklager overfor alle som er glade i Brann og norsk fotball, heter det i uttalelsen.

Kjenner seg ikke igjen

Brann-spillerne understreker at de ikke kjenner seg igjen i enkelte av ryktene som verserer om festen.

– Vi ønsker å være tydelige på at vi tar fullstendig avstand fra narkotikabruk. Vi drakk alkohol, og ingen andre rusmidler ble inntatt på Brann stadion, oss bekjent. Vi var ikke involverte i, eller observerte seksuell aktivitet denne natten, skriver spillerne.

Politiet i Bergen har startet etterforskning av et mulig seksuelt overgrep på festen.

Brann-trener Eirik Horneland har blant annet bedt spillerne stå fram.

Vil gjenreise tillit

– Det har vært fremmet krav om at vi står fram med våre historier fra festen. Dette gjorde vi tidlig overfor vår arbeidsgiver. Nå har dette blitt en personalsak og derfor ønsker vi ikke å kommentere dette nærmere. Vi ber om forståelse for det, skriver spillerne.

-Vi er en spillergruppe som står sammen – målet vårt er å gjenreise tilliten til Brann-supporterne, klubben og alle andre med hjerte for Brann, legger de til.

Spillerne som har skrevet under på uttalelsen er: Daniel Pedersen, Sivert Heltne Nilsen, Markus Olsen Pettersen, Mathias Rasmussen, David Møller Wolfe, Ole Martin Kolskogen, Thomas Grøgaard, Eirik Holmen Johansen og Lars Krogh Gerson.

Fra før har Kristoffer Barmen fått sparken, Mikkel Andersen sluttet og Vegard Forren avsluttet sin kontrakt med klubben. Klubben har bekreftet at de tre var på festen.