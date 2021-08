Hoelgaard klar for Trek-Segafredo

sport

Avtalen har vært kjent en stund. Rogalendingen kom på 4.-plass sammenlagt da årets Tour de Norway ble avsluttet i helgen.

Trek-Segafredo er et verdenstourlag på øverste nivå.

Hoelgaard tok sin første proffseier med Uno-X på sisteetappen i Arctic Race i 2019. Han vant også en etappe i årets Arctic Race.

I sitt nye lag er han spesielt tiltenkt en sentral rolle i endagersritt.

– Jeg er selvsagt veldig fornøyd med denne avtalen. Jeg kommer til et lag som jeg alltid har likt å se på. Trek-Segafredo tenker aggressivt og virker som et fint lag å være en del av. Det viktigste blir klassikerløpene, og forhåpentlig kan jeg bidra til at laget vinner monumentene og andre store ritt, sier Hoelgaard.

