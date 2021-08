sport

– Vi hadde håpet at dialogen var løpende og i forkant og at det ikke foregikk i mediene. Vi er frustrert, sier toppfotballsjef Lise Klaveness til NTB.

NFF vet per mandag ikke hvor mange tilskuere som kommer inn på stadion til herrekampene om kort tid. Men NFF har fått en muntlig bekreftelse på at den nederlandske troppen slipper inn i Norge.

Oppgjøret mot Nederland blir Ståle Solbakkens debut på Ullevaal med A-landslaget.

Tilskuerantallet ligger an til å betydelig lavere enn NFF håpet på. I starten av juli forespurte forbundet regjeringen om å få utnytte 75 prosent av tilskuerkapasiteten på Ullevaal stadion, det vil si opp til 20.400 tilskuere.

– Vi håper på en endring (fra 7000) og har gode grunner til det. Det er snakk om vaksinerte mennesker, eller tilskuere som avlegger en negativ koronatest på kampdagen, sier Klaveness til NTB.

Nederland-kampen spilles 1. september mens oppgjøret mot Gibraltar går seks dager senere. Mellom disse kampene skal Norge spille borte mot Latvia.

Må vente?

Det norske landslaget står med seks poeng etter tre kamper i kvalifiseringen til mesterskapet i Qatar i november og desember neste år.

Klaveness mener at det blir viktig med så mange tilskuere som mulig på Ullevaal under Nederland-kampen fordi vi «møter et lag som er antatt bedre enn oss». Hun etterspør også forutsigbarhet og peker på at det er mange organisatoriske utfordringer tilknyttet landskamper.

NFF vurderer også sterkt flytte kvinnelandskampen mot Armenia 16. september ut av Norge. Bakgrunnen for dette er at de fleste ukrainske spillerne skal ha fått Sputnik-vaksinen. Denne er ikke godkjent i Norge og vil kunne skape utfordringer rundt innreise.

Kommunikasjonsrådgiver i Kulturdepartementet, Simon Stjern, kan ikke love NFF svar med det aller første. – Usikker på når de får svar, men antakeligvis i løpet av et par dager, sier han til TV 2.

(©NTB)