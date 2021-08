Norsk talent herjer i Danmark: I toppscorerkampen etter to mål

sport

Schjelderup har scoret tre ganger i serien i år, og er med i kampen om å bli toppscorer i dansk superliga.

Bodøværingen var ettertraktet da han valgte Nordsjælland og har spilt seg til en fast plass på laget og skapt overskrifter i den danske klubben.

I vinter ble han blant annet den yngste spilleren noensinne i dansk fotball med to mål i en kamp. Mandag gjentok han den bedriften hjemme mot Vejle, i en kamp der det var viktig for Nordsjælland å vinne for å holde følge med tetlagene.

Først viste 17-åringen klasse da han dro seg inn i feltet, driblet seg fri og satte ballen sikkert i mål allerede etter tre minutter. Så satte han et straffespark kaldt i mål etter å ha fintet ut keeper.

Nordmannen har fått 22 kamper for Nordsjælland allerede, og etter mandagens herjinger diskuterer fansen på Twitter om han kan slå målrekorden for unge spillere i superligaen.

Nordsjælland er på fjerdeplass, to poeng bak serieleder Midtjylland.

