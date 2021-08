Stöckl varsler nye møter med hoppkomiteen – har ikke tatt stilling til egen framtid

sport

Der har landslagshopperne samling og ulike konkurranser denne uken. NTB får opplyst at også Bråthen er ventet til Lillehammer i løpet av uken,

Det har stormet i hoppleiren de siste ukene etter at det ble kjent at Norges Skiforbund ikke ønsker å fornye kontrakten med sportssjef Clas Brede Bråthen etter at hans nåværende går ut i april 2022.

– Det siste er at vi hadde et møte med hoppkomiteen sist uke. Der ble vi enige om at det trengs flere møter. Sannsynligvis kommer de opp hit mens vi har konkurransene her i Lillehammer, og da blir det flere samtaler i flere grupperinger for å skape tillit og komme oss videre i prosessen, sier Stöckl til NTB mandag ettermiddag.

– Er det noen bevegelse i samtalene?

– Det tør jeg ikke å si på nåværende tidspunkt. Det tar nok flere møter før vi kan komme med ny informasjon.

Søksmål

Stöckl har hatt samtaler med hoppkomiteens leder Alf Tore Haug og hoppkomiteens medlem Stine Korsen som har mandat til å føre samtalene på vegne av komiteen.

– Hva tenker du om at Bråthen har varslet søksmål mot skiforbundet?

– Det er opp til Clas Brede og advokaten om de ønsker det. Det er varslet et søksmål, men det har ikke kommet ennå.

Respekt

– Hva tenker du om din rolle oppe i det her?

– Vi får se. Jeg er fortsatt glad for å være landslagstrener for denne gjengen, og jeg elsker jobben min. Vi får vente å se. Jeg har ikke signert noen ny kontrakt. Prosedyren fram til nå er at jeg har snakket med sportssjefen om ny kontrakt cirka ett år før den nåværende går ut, men Clas har ikke snakket med verken meg eller noen andre som har utløpende kontrakt fordi han har vært usikker rundt egen framtid. Det har jeg full respekt for, for det er sportssjefen som skal signere den nye kontrakten.

– Hva gjør du om Clas Brede ikke fortsetter?

– Der har jeg ikke kommet til noen konklusjon. Det tør jeg egentlig å tenke på. Jeg er optimist i denne sammenhengen og håper at vi kan fortsette samarbeidet vårt. Dette er ikke oss mot skiforbundet. Det er vi sammen med skiforbundet. Vi er del av noe større enn oss, men lojalitet betyr ikke at man er enig i alt som er sagt. Man må være ærlig, sier Stöckl.

