Norsk sykkelskrell: Eiking med rød ledertrøye i Vuelta a España

sport

Den unge australieren Michael Storer tok sin annen etappeseier i årets Vuelta, men bak der satt Intermarches Eiking i en kvartett som kjempet om plassene to til fem på den 189 kilometer lange etappen mellom Roquetas de Mar og Rincon de la Victoria.

– Dette er enda mer utrolig enn da jeg vant den forrige etappen. Jeg følte meg bra og visste at jeg måtte angripe, sa Storer i intervjuet med Eurosport.

5.-plass

Eiking kjørte inn til 5.-plass på etappen 22 sekunder bak Storer, men akkurat det var ikke avgjørende. Det avgjørende var at han tok inn minutter på alle foran ham i sammendraget, og da det var gått 9.10 minutter etter Eikings målgang var det klart at han stiller i den røde ledertrøya under onsdagens 11. etappe.

Eiking gliste fett da han steg opp på podiet ikledd den røde ledertrøya med alle reklameplakatene bak seg.

Eiking lå på 19-.plass med 9.10 minutter opp til den tidligere sammenlagtlederen, sloveneren Primoz Roglic, foran tirsdagens etappe.

For annen gang i årets ritt er det en Intermarche-rytter i rød trøye.

– Et drømmescenario, fastslo Eikings lagkamerat Louis Meintjes.

Veltet

Roglic veltet på tampen da han satte opp farten for å ta noen sekunder på andre sammenlagtutfordrere, men han kom seg på sykkelsetet igjen og til mål. Han virket fornøyd og skadefri etter målgang.

– Greit nok, konstaterte Roglic. Han vet at han fortsatt er den store favoritten til å ta hjem det hele til slutt.

Roglic har 2.17 minutter opp til ledende Eiking i sammendraget og mellom der befinner Guillaume Martin seg. Franskmannen ligger 58 sekunder bak Odd Christian Eiking i sammendraget.

– Jeg hadde lyst på den rød trøya, men Eiking klatret for bra. Men jeg gir ikke opp. Jeg skal kjempe videre for ledertrøya, sa Martin.

Det er 15 år siden en nordmannen hadde rød trøye i Vuelta a Espana. I 2006 klarte Thor Hushovd det samme.

Knut Knudsen og Alexander Kristoff har også ledet Grand Tour-ritt, men ikke det største rittet i Spania.

(©NTB)