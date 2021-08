Tande tilbake i hoppbakken fem måneder etter skrekkfallet

sport

Det stygge fallet skjedde i en prøveomgang i forbindelse med verdenscupavslutningen i Slovenia. Tande punkterte lungen, brakk kragebeinet og pådro seg fire hjerneblødninger.

Siden har han vært i opptrening, og mandag gjorde han sine første hopp på over 150 dager. Ifølge Aftenposten gjorde Tande sju hopp i all hemmelighet, og tirsdag skal han også vise seg fram for mediene i Midtstubakken i Oslo.

Treningshoppene ble Tandes startskudd foran OL-sesongen. Den starter med verdenscupåpning i russiske Nizjnij Tagil 20. november. Lekene i Beijing går i februar.

(©NTB)