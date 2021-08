Blakstad-dobbel da Rosenborg avanserte i cupen

sport

Blakstads to scoringer kom med tre minutters mellomrom i 1. omgang. Leine nettet etter en corner i andre halvdel og sørget for at plassen i kvartfinalen var krystallklar. 18 år gamle Synne Brønstad ordnet 4-0 på en suser på hel volley.

Avaldsnes hadde små problemer med Arna-Bjørnar og vant 4-0. Anna Langås Jøsendal (2) og Karina Sævik scoret i løpet av ti minutter i 1. omgang, mens landslagets Olaug Tvedten la på til 4-0 på et langskudd 19 minutter før full tid.

Elma Nelhages scoring i det 78. minutt var nok til at Kolbotn vant 1-0 borte over Røa.

Mali Trøen og Christine Bergvoll scoret begge i 1. omgang da 1.-divisjonslaget Fløya slo toppserieklubben Stabæk 2-0 hjemme og avanserte til kvartfinalen.

