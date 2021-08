PSG fyrer løs mot Real Madrid

sport

Sportsdirektør Leonardo bekrefter onsdag at Mbappé vil forlate klubben og at et bud på 160 millioner euro fra Real Madrid var blitt avvist. Han kaller Real Madrids oppførsel uakseptabel.

– Det ser ut som om det var en strategi for å få oss til å si nei, så de kan si at de har prøvd så godt de kan og vente et år for å få ham gratis, sier Leonardo til RMC.

– Det er et regelbrudd fordi de kontaktet spilleren. Det er uakseptabelt for oss, sier han.

Lenoardo sier at 160 millioner euro er langt under hva Mbappé er verdt. Han viser blant annet til at også Monaco skal ha sin del av kaka. Men han åpner for at en overgang kan skje på PSGs vilkår.

– Vi holder ingen tilbake. Hvis noen vil dra og våre krav blir møtt, får vi se, sier han.

Mbappé er regnet som en av verdens beste, og har briljert for Frankrike og PSG.

(©NTB)