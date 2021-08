Politiet varsler ny informasjon i Brann-saken torsdag

sport

«Det vil komme en pressemelding i morgen (torsdag) der påtaleansvarlig vil være tilgjengelig i tiden etter», opplyser Vest politidistrikt til NTB.

Politiet vil ikke gi ytterligere opplysninger onsdag. Det pågår etterforskning av to deltakere på nachspielet på Brann stadion.

Det ble først kjent at politiet etterforsker et mulig seksuelt overgrep, før advokat Hilde Cecilie Matre tirsdag bekreftet til Bergens Tidende at det er opprettet ny straffesak. Denne saken skal ha utgangspunkt i en voldshendelse. Hun bekreftet også at det er en kvinne som er fornærmet i saken.

– Saken er i en helt innledende fase, og jeg verken kan eller vil uttale meg om detaljene i de anmeldte forhold, men min klient har vært i to politiavhør og er for tiden sykmeldt som følge av den belastende situasjonen hun er i, sa Matre til avisen.

Personen som etterforskes for et mulig seksuelt overgrep har vært i avhør og nekter straffskyld.

(©NTB)