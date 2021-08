Rulleski-festival dro over 1,3 millioner TV-seere

sport

Det viser tall NTB har fått fra TNS Gallup. Langløpet på rulleski på Hitra hadde et seersnitt på 369.000. Bare bronsefinalen i kvinnehåndball (Norge mot Sverige, 377.000) og 1500-meterfinalen for menn i OL (454.000) kom inn foran rulleskirennet 19. august på sportsoversikten for august.

OL ble sendt på Discoverys plattformer, og mye av idretten foregikk på natten norsk tid.

Totalt er det målt tett opp mot 1,4 millioner NRK-seere under sendinger fra Toppidrettsveka over tre dager.

– Dette viser at langrenn står solid når vi sammenligner oss med kanskje den største sportsbegivenheten i Norges historie med OL-gullet til Ingebrigtsen. Neste år faser Toppidrettsveka inn skiskyting som en del av arrangementet. Det vil trolig tiltrekke ytterligere nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, sier Toppidrettsvekas leder Harald Fladseth til NTB.

Blink-festivalen dro til sammen vel 1,1 million TV-tittere på NRK fordelt på fire konkurransedager.

