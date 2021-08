Serena Williams melder forfall til US Open

sport

Stjernen bekrefter onsdag at hun må stå over Grand Slam-turneringen.

«Etter grundige overveielser og for å følge mine legers og medisinske stabs anbefalinger har jeg besluttet å ikke stille opp i US Open», skriver hun på sin Instagram-konto.

Williams har vunnet US Open seks ganger i single og to ganger i double. Hennes siste seier i turneringen som avvikles i New York, kom i 2014, da hun slo estlandske Kaia Kanepi i finalen.

«New York er et av mine favorittsteder å spille. og jeg kommer til å savne å spille foran fansen», skriver hun videre.

Turneringen avvikles fra 30. august til 12. september.

