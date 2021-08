Hovland med sur avslutning i Baltimore

sport

Hovland var lenge i tetstriden i den første turneringen i Jersey City sist helg, men en dårlig sisterunde ødela for nordmannen som måtte ta til takke med delt 43-plass til slutt. Den trenden ville han nok snu torsdag.

Og Hovland fikk en kanonstart på sin runde der han gikk i ball sammen med nylig gullvinner i OL, Xander Schauffele, og superstjernen Brooks Koepka.

Etter at 23-åringen rullet i for par på det første hullet, gikk det slag i slag med birdier både på nummer to, tre og fire. Dermed lå nordmannen på delt 1.-plass etter fire spilte hull. Etter det ble det derimot tyngre.

Det ble par på hull fem og seks før han måtte nøye seg med bogey på hull nummer sju. Hovland slo seg inn på greenen på to slag, men etter to snaue putter måtte han ta til takke med bogey.

Etter bogeyen ble det hele åtte par på rad før han noterte seg for en ny birdie på hull nummer 16. På hull nummer 17 dro han derimot på seg en ny bogey og det ble dermed en sur avslutning på en ellers solid runde. Han gjorde par på det avsluttende 18. hullet.

Nordmannen ligger på delt 28.-plass to slag under par.

Amerikanske Sam Burns leder alene på åtte slag under par. 1. runde pågår ennå.

Det norske golfesset og resten av golfeliten fortsetter ferden i PGA-sluttspillet denne helgen i Baltimore. Ulikt den første turneringen sist helg, er det bare 70 spillere som deltar kontra 125 sist.

(©NTB)