Velt ødela Kristoffs spurtsjanser i Tyskland

sport

En velt få kilometer før mål gjorde at kun en gruppe på rundt 20 syklister kjempet om seieren i Schwerin. Kristoff var ikke blant dem og trillet inn med resten av hovedfeltet 50 sekunder bak Pascal Ackermanns vinnertid.

Den tyske Bora-rytteren lyktes med en langspurt på hjemmebane. Han fikk hard konkurranse fra landsmann Phil Bauhaus og østerrikeren Marco Haller, men det holdt akkurat inn.

Ingen nordmenn endte i topp ti. Kristoffer Halvorsen var blant rytterne det norske Uno-X-laget hadde med seg i tetgruppen etter velten.

Kristoff står fortsatt uten seier i 2021. Han var nærmest å klare det nylig med to 2.-plasser på etapper i Arctic Race of Norway og Tour of Norway. Hans forrige seier kom på åpningsetappen i fjorårets koronautsatte Tour de France

Tyskland rundt består av fire etapper og avsluttes søndag.

(©NTB)