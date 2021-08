Graham Hansen blir likestillingsambassadør

sport

Verdiprosjektet er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, særforbund, klubber og samarbeidspartnere for å styrke arbeidet med likestilling i idretten.

DNB er samarbeidspartner med NFF og fotballandslaget, og nå blir banken med på samarbeidet for å satse på bedre kår for kvinner i idretten.

– Jeg er utrolig glad for å få lov til å bli en del av dette prosjektet og er glad for DNBs viktige støtte. Å fremme like muligheter for alle uavhengig av hva vi driver med, er noe jeg brenner veldig sterkt for, sier Hansen i en pressemelding.

– Fotball er verdens største idrett for begge kjønn, men det er ikke riktig at du som barn ikke skal ha de samme mulighetene til å bli like god bare fordi du er jente. Det er fortsatt enorme forskjeller i ressursbruk i fotballen mellom kjønnene, og noe jeg håper at vi, med dette prosjektet, kan være med på å bidra til å utjevne, sier Hansen.

Profilene som er tilknyttet prosjektet, vil delta på grasrotaktiviteter, klubbesøk og seminarer i tillegg til å fronte temaet gjennom kampanjer og i sosiale medier.

(©NTB)