Haaland sikret Dortmund-seier på overtid: – En lettelse

sport

Da dommerne blåste av et heseblesende oppgjør var det en noe euforisk Haaland som løp rundt og feiret vilt foran de oppmøtte på Dortmunds gigantarena.

Jærbuen ble den store helten da han dukket opp i feltet og ordnet Dortmund-seieren helt mot slutten. Etter litt rot i feltet falt ballen til 21-åringen, som dunket den opp i nettaket.

– Det var en lettelse. Herregud så godt det føles nå. Det var litt klabb og babb, men så klarte jeg å dryle den i mål, sa Haaland til Viaplay etterpå.

Storscoreren snakket videre om at han følte at det ikke var en spesielt god kamp for hans del, men at det var deilig å sette den avgjørende scoringen.

Prosjektil

Det første målet i kampen kom like etter pause. Giovanni Reyna mottok ballen inne i sekstenmeteren, vendte opp og fyrte av gårde et prosjektil langs bakken og i nettet.

Etter en times spill kom utligningen for Hoffenheim. Christoph Baumgartner fikk ballen ut på siden inne i boksen og hamret den inn til 1-1.

Da klokken passerte 68 minutter, dempet Jude Bellingham ballen på låret før han hardt la 2-1 i hjørnet. Like etter måtte han av banen med antydning til skade.

Endte måltørken

Minuttet før ordinær tid satt utligningen igjen. Mu'nas Dabbur skled inn 2-2 på bakerste stolpe etter et hjørnespark. Det skulle imidlertid ikke holde.

Dermed vant Dortmund et veldig spennende oppgjør etter Haalands overtidsscoring.

Det så lenge ut til at nordmannen skulle gå målløs av banen for tredje gang på rad i Dortmund-drakt. Hans lengste måltørke i klubben var i vår da han feilet å score i oppgjørene mot Manchester City i Champions League samt mot Eintracht Frankfurt og Stuttgart i ligaen.

Men det holdt altså med to kamper uten mål for den målglade jærbuen, som nylig ble kåret til sist sesongs beste mesterligaspiss etter å ha blitt toppscorer med ti mål i turneringen.

(©NTB)