Hovland med brukbar åpning på runde to i Baltimore

De to birdiene ga nordmannen en solid start og fire slag under par totalt, men etter halvspilt runde var han bare på ett slag under for dagen. Han fikk bogey på hull nummer ni, og det plasserer ham på en foreløpig delt 50.-plass, tre slag under par totalt.

23-åringen gikk åpningsrunden to slag under par fredag etter ujevnt spill. Han startet bra, men måtte tåle én sur bogey i avslutningen.

Amerikaneren Bryson DeChambeau er i ledelsen, 16 slag under par. Han er dog foran Hovland på banen og har spilt ferdig sin runde, som han fullførte 12 slag under par.

På siste hullet hadde DeChambeau en putt for å spille runden på 59 slag. Det ville være rekordlavt, men han misset.

Hovland og resten av golfeliten fortsetter ferden i PGA-sluttspillet denne helgen i Baltimore. Ulikt den første turneringen er det bare 70 spillere som deltar kontra 125 sist helg.

Antallet kuttes ned til 30 foran den siste og avgjørende turneringen i sluttspillet.

