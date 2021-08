sport

Stortalentet bekrefter avtalen på Instagram. Der har han lagt ut et bilde av seg selv i United-drakt med deler av familien rundt seg.

«Det er et stolt øyeblikk å skrive under min første proffkontrakt med Manchester United. Jeg er takknemlig for at familien min kunne være her på denne spesielle dagen», skriver Hansen-Aarøen.

Samtidig takker han støtteapparatet og medspillere for støtten han har fått det siste året. Han forlot Tromsø til fordel for United i august i fjor.

