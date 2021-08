Odd Christian Eiking sykler videre som Vuelta-leder

sport

Rytterne gjorde fredag unna den lengste strekningen i årets Vuelta. Hele 203,7 kilometer ventet på den 13. etappen. Det var en relativt flat etappe, og det ble dermed ingen angrep på Eiking i kampen om sammenlagtledelsen.

Eiking og resten av Intermarché-laget lå i fronten av hovedfeltet og kontrollerte mot slutten av etappen.

Dermed beholdt Eiking den røde ledertrøya han sikret seg etter tirsdagens kjøring. Han holdt unna på kuperte etapper både onsdag og torsdag.

Florian Sénéchal fra Frankrike vant etter et spurtoppgjør. Fredagens brudd ble hentet inn med 29 kilometer igjen.

Lørdag venter en virkelig monsteretappe for Eiking, og det er ventet at han der vil få stor konkurranse om å bære trøya også på den 15. etappen søndag. Etappen, som går over 165 kilometer, inneholder to førstekategoristigninger og en tredjekategoristigning. Dermed kan det fort bli tøft for 26-åringen.

