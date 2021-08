Spøker for Ventura etter sur avslutning

sport

Ventura gikk torsdagens 1. runde på to slag over par etter at han gjorde fem bogeyer og tre birdier. Fredag var det mer stabilt for 25-åringen, som allerede hadde tre birdier halvveis på runden. De fikk han på hull nummer fem, seks og ni.

Han fulgte opp med en ny birdie på det 12. hullet, men han måtte tåle en bogey på nest siste hull. Dermed spøker det for fortsettelsen i turneringen for Ventura. Cuten er foreløpig på to slag under par, og han kan med maks uflaks være ferdigspilt for helgen allerede etter fredagens runde.

Nordmannen er på en foreløpig delt 71.-plass, ett slag under par.

Om Ventura kommer med videre i helgen, må han levere i de resterende rundene av denne turneringen og den siste turneringen neste helg for å få fornyet status som PGA-spiller.

En rekke dårlige resultater har gjort at Ventura er i fare for å rykke ned til B-touren neste sesong. Han må bli blant topp 25 totalt etter tre turneringer for å få fornyet tillit på øverste nivå.

(©NTB)