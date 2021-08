sport

«Moi» Elyounoussi får sin første PL-start på over to år når Southampton besøker Newcastle lørdag.

Moi var svært involvert da Southampton feide over Newport i ligacupen onsdag. Den norske landslagsspilleren scoret selv tre og noterte seg for to målgivende pasninger.

«The Saints» tok et meget sterkt poeng mot Solskjærs Manchester United forrige helg. Southampton ligger på 13.-plass med ett poeng etter de to innledende rundene.

