Eiking overlevde fjellene – leder fortsatt Vuelta a España

Det var ventet at Eiking kom til å få det svært stritt i kampen om å beholde den røde ledertrøya. Rytterne skulle nemlig opp to førstekategoristigninger, som er de tøffeste bakkene man kan bryne seg på i sykkelsporten.

Likevel holdt Eiking unna og forsvarte sammenlagtledelsen. Han tapte litt tid på veien, og hans nærmeste utfordrer Guillaume Martin fra Frankrike er nå 54 sekunder bak. Regjerende mester Primoz Roglic tok 20 sekunder og er 1.36 minutter bak nordmannen.

Forlenget rekorden

Cofidis-laget og Martin økte farten mot slutten av etappen, og satte med det Eiking på prøve. Askøyværingen hang med, samtidig som han fikk hjelp av Roglic og Jumbo-Visma. De ville ikke gi fra seg tid til Martin og tauet det lille angrepet inn relativt greit.

Deretter måtte Eiking gi fra seg noen sekunder i den siste bakken. Det ble ikke skjebnesvangert for den 26 år gamle Intermarché-syklisten.

Lørdag slo Eiking en norsk Vuelta-rekord. Han er nå den nordmannen som har hatt den røde ledertrøya lengst med sine fire dager. Thor Hushovd hadde den på tre etapper i 2006.

Søndag venter nok en tøff dag for Eiking. Da skal rytterne på ny over to førstekategoristigninger.

Fransk seier

Romain Bardet rykket opp den siste stigningen og vant lørdagens etappe. Han syklet inn i ensom majestet etter en god taktisk plan mot slutten av den siste stigningen.

– På slutten gjorde jeg det smart og angrep på rett tidspunkt, sa Bardet til arrangøren etter seieren.

Det var den tidligere sykkelstorhetens første seier i det spanske rittet. Franskmannen har slitt med formen de siste årene.

