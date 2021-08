Hovland spiller seg opp i Baltimore

sport

Nordmannen startet surt med én bogey allerede på det første hullet, men spilte seg deretter opp igjen. Han gjorde to par før han slo til med birdie på hull nummer fire.

Deretter ble det to nye par før han igjen skaffet seg birdie på både det sjuende og åttende hullet. Etter ni hull har Hovland spilt seg til to slag under par.

Dermed er 23-åringen fra Ekeberg godt plassert foran siste halvdel av lørdagens runde. Totalt er han sju slag under par og har ni slag opp til leder Bryson DeChambeau, men han har ikke gått i gang med sin tredje runde.

Turneringen i Baltimore er en del av PGA-sluttspillet. Ulikt den første turneringen er det bare 70 spillere som deltar kontra 125 sist helg.

Antallet kuttes ned til 30 foran den siste og avgjørende konkurransen i sluttspillet.

