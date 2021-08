Petter Strand inn som Brann-kaptein – Horneland refser spiller

sport

Brann-treneren varslet et oppgjør etter det mye omtalte nachspielet. Horneland garanterte, ifølge VG, før kampen mot Haugesund at klubbens kaptein ikke skulle være en av spillerne som var på festen.

Det var det heller ikke. Petter Strand fikk sjansen som kaptein. Brann trenger seier for å berge håp i Eliteserien. Kun en spiller som var på festen, er i startoppstillingen til Horneland.

Brann-kaptein Daniel Pedersen er ute med skade. Han er en av spillerne som har stått fram og beklaget etter festen. Det er opprettet to politisaker etter festen og tatt ut en voldtektssiktelse.

Det ble først meldt at Mathias Rasmussen også var skadd, men til Discovery sier Horneland at grunnen er et intervju han har gitt om festskandalen.

– Jeg var godt forbanna på ham etter tirsdag fordi han gjorde et for lite ydmykt intervju. Og derfor bestemte jeg tidlig at jeg ikke ville ha ham i troppen, sa Horneland til Discovery.

