Ibrahime Koné med fire mål før pause da Sarpsborg knuste Sandefjord

Spissen fra Mali åpnet målkontoen etter 15 minutter på en Sarpsborg-kontring. Koné var klinisk alene med målvakt Jacob Storevik og satte inn 1-0.

2-0 var et faktum sju minutter senere. Etter at Sandefjord røret det til i bakre rekker, takket Kone og hamret ballen i samme hjørne som han satte inn 1-0.

Og 29 minutter var spilt da han hadde scoret sitt tredje mål på bare 14 minutter, et så kalt ekte hattrick. Kristian Opseth spilte en herlig stikker gjennom til Kone, som dro av Storevik og satte inn sitt tredje fra nærmest død vinkel, på åpent mål.

Og ikke tro spissen var ferdig der. Seks minutter på overtid av den første omgangen scoret han sitt fjerde for dagen. Sarpsborg brøt og kontret, og klarte å straffe et Sandefjord-lag i ubalanse. Jonathan Lindseth spilte en utsøkt stikker til Koné, som var kald alene med Storevik og hamret ballen opp i nettaket.

Scoringene gjør at mannen fra Mali nå har scoret åtte mål denne sesongen, etter at han bare hadde scoret fire mål på de 15 første kampene.

Dermed gjorde Koné det samme som Erling Braut Haaland gjorde i 2018 – scoret fire mål i samme omgang. Det Koné gjorde fra minutt 15 til 51, seks minutter på overtid av den første omgangen, klarte jærbuen på bare 17 minutter!

5-0 var et faktum kvarteret før slutt, noen minutter etter at Koné fikk trampeklapp av hjemmefansen. Nicolai Næss slo en corner i boks. Den ble stusset i eget mål av en uheldig Sander Moen Foss.

Storseieren gjør at Sarpsborg bare er poenget bak Sandefjord på tabellen etter 17 spilte kamper. Tabellnaboene er nummer elleve og tolv i Eliteserien. Sarpsborg har nå vunnet to kamper på rad og med det tatt et langt steg fra nedrykksplassene.

Sandefjord var inne i en meget god form i sommer med fire seirer på fem kamper, men nå går det tråere. Hvalfangerne har nå spilt fire ligakamper og fem kamper i alle turneringer uten å vinne. Sist det ble seier var 28. juli, da de slo Odd 2-1.

