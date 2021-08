Messi i PSG-troppen mot Reims – kan spille sammen med Neymar og Mbappé

sport

Det melder Paris-avisen Le Parisien. Senere søndag bekrefter PSG det samme via Twitter.

Det var ventet at Messi var blant navnene som kan spille når PSG går for sin fjerde strake ligaseier. Lørdag fortalte lagets trener Mauricio Pochettino at stjernetrioen Messi, Neymar og Mbappé med stor sannsynlighet var aktuelle for Reims-kampen.

– De blir helt sikkert med i troppen, så får vi se om de kan spille fra start, sa Pochettino.

Mbappé ønsker seg en overgang til Real Madrid, men skal ha trent godt som vanlig, ifølge Pochettino.

Real Madrid skal ifølge flere medier ha gjort framstøt for å kjøpe Mbappé allerede i sommer. Overgangsvinduet stenger på onsdag, så kampen mot Reims kan bli den eneste sjansen PSG får til å bruke Messi, Neymar og Mbappé i samme kamp.

Kontrakten til Mbappé i PSG går ut 30. juni 2022. Da kan franskmannen gå vederlagsfritt til Real Madrid, som skal ha fått et bud på franskmannen til en verdi av 1,6 milliarder kroner avslått av PSG.

(©NTB)